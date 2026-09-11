Visite guidée Nantes et la traite négrière, Place du Commandant Jean de l’Herminier Nantes 44000, Nantes

Informations pratiques

Visite guidée Nantes et la traite négrière Samedi 19 septembre, 14h30 Place du Commandant Jean de l’Herminier Nantes 44000 Loire-Atlantique

limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Nantes et la traite négrière

Le parcours permettra d’aborder l’histoire de cette période, celle des armateurs propriétaires des hôtels particuliers et d’évoquer le silence à l’époque et pendant longtemps sur la traite négrière, à Nantes, mais aussi d’une manière générale. La prise en compte du travail mémoriel entrepris depuis plusieurs années, à Nantes et dans d’autres ports négriers français, complètera l’intérêt de cette balade.

Place du Commandant Jean de l’Herminier Nantes 44000 44100 Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire 07 88 63 65 33 https://coquenomade-fraternite.com/contact/ [{« type »: « phone », « value »: « 0240482387 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@nantesrenaissance.fr »}] Visite guidée à deux voix du Mémorial de l’abolition de l’esclavage Tram ligne 1. Arrêt : Gare Maritime – Parking Médiathèque

Nantes et la traite négrière

© Daniel Coutant