Visite guidée Nantes et la traite négrière, Place du Commandant Jean de l’Herminier Nantes 44000, Nantes
samedi 19 septembre 2026 · Place du Commandant Jean de l'Herminier Nantes 44000 · Nantes
Informations pratiques
Visite guidée Nantes et la traite négrière Samedi 19 septembre, 14h30 Place du Commandant Jean de l’Herminier Nantes 44000 Loire-Atlantique
limité à 25 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Nantes et la traite négrière
Le parcours permettra d’aborder l’histoire de cette période, celle des armateurs propriétaires des hôtels particuliers et d’évoquer le silence à l’époque et pendant longtemps sur la traite négrière, à Nantes, mais aussi d’une manière générale. La prise en compte du travail mémoriel entrepris depuis plusieurs années, à Nantes et dans d’autres ports négriers français, complètera l’intérêt de cette balade.
Place du Commandant Jean de l’Herminier Nantes 44000 44100 Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire 07 88 63 65 33 https://coquenomade-fraternite.com/contact/ [{« type »: « phone », « value »: « 0240482387 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@nantesrenaissance.fr »}] Visite guidée à deux voix du Mémorial de l’abolition de l’esclavage Tram ligne 1. Arrêt : Gare Maritime – Parking Médiathèque
Nantes et la traite négrière
© Daniel Coutant
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