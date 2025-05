Visite guidée Napoléon III, imposteur ou visionnaire ? Vichy fête Napoléon III – Office de tourisme de Vichy Vichy, 13 juin 2025 07:00, Vichy.

Allier

Visite guidée Napoléon III, imposteur ou visionnaire ? Vichy fête Napoléon III Office de tourisme de Vichy 19 rue du Parc Vichy Allier

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-13

fin : 2025-06-15

Date(s) :

2025-06-13

Venez découvrir qui était vraiment Louis Napoléon Bonaparte, couronné Empereur sous le nom de Napoléon III, sa vie, ses passions, sa personnalité, son règne synonyme de profondes transformations pour la France et ses grandes ambitions pour Vichy.

.

Office de tourisme de Vichy 19 rue du Parc

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr

English :

Come and discover who Louis Napoléon Bonaparte really was, crowned Emperor under the name Napoléon III, his life, his passions, his personality, his reign synonymous with profound transformations for France and his great ambitions for Vichy.

German :

Entdecken Sie, wer Louis Napoléon Bonaparte, der unter dem Namen Napoleon III. zum Kaiser gekrönt wurde, wirklich war: sein Leben, seine Leidenschaften, seine Persönlichkeit, seine Herrschaft, die gleichbedeutend mit tiefgreifenden Veränderungen für Frankreich war, und seine großen Ambitionen für Vichy.

Italiano :

Venite a scoprire chi era veramente Luigi Napoleone Bonaparte, incoronato imperatore con il nome di Napoleone III, la sua vita, le sue passioni, la sua personalità, il suo regno sinonimo di profonde trasformazioni per la Francia e le sue grandi ambizioni per Vichy.

Espanol :

Venga a descubrir quién fue realmente Luis Napoleón Bonaparte, coronado Emperador con el nombre de Napoleón III, su vida, sus pasiones, su personalidad, su reinado sinónimo de profundas transformaciones para Francia y sus grandes ambiciones para Vichy.

L’événement Visite guidée Napoléon III, imposteur ou visionnaire ? Vichy fête Napoléon III Vichy a été mis à jour le 2025-05-17 par Vichy Destinations