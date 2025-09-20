Visite guidée nécropole mérovingienne et du logis seigneurial du XVème siècle Creuzier le vieux Creuzier-le-Vieux

Visite guidée nécropole mérovingienne et du logis seigneurial du XVème siècle Creuzier le vieux Creuzier-le-Vieux samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée nécropole mérovingienne et du logis seigneurial du XVème siècle 20 et 21 septembre Creuzier le vieux Allier

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite guidée de la nécropole mérovingienne et du logis seigneurial du XVème siècle. L’évènement a lieu place de l’église à Creuzier le Vieux.

Creuzier le vieux 03300 Creuzier-le-Vieux Creuzier-le-Vieux 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0673291275 L’église SAINT MARTIN

Au XIIe siècle, est érigée une église romane au vocable de Saint Martin marque de grande ancienneté, de plan en croix latine elle se termine par un chevet roman composée d’une abside entourée de 2 absidioles.

Au cours des siècles, elle subit de nombreux remaniements:surélévation de la couverture du chevet et du transept, arasement du clocher roman, couverture en voûtes d’arêtes de la nef et enfin en 1905 élévation d’un nouveau clocher en bout de nef.

Le LOGIS FORT du XVe siècle (Château de Lauzet)

C’est une Maison forte du XIVe siècle, remaniée fin XVe siècle accolée à l’église qui a succédé au Château de Lauzet plus ancien, dont il reste du logis seigneurial 2 salles et une salle du donjon. Le château appartenait aux seigneurs de Creuzier le Vieux du XIVe siècle jusqu’à la révolution..

En 1904, sur une carte postale une tour est encore visible à proximité du Château de Lauzet. Pour des raisons de sécurité, celle-ci sera détruite en 1973 et n’est donc plus visible actuellement.

Nécropole mérovingienne et du logis seigneurial du XVème siècle. Parking

Visite guidée de la nécropole mérovingienne et du logis seigneurial du XVème siècle. L’évènement a lieu place de l’église à Creuzier le Vieux.

©Jj tabutin