Visite guidée : « Nîmes au XIXe siècle » Dimanche 21 septembre, 10h00, 15h00 Gare Nîmes Centre Gard

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Le XIXe siècle a été une période d’immenses bouleversements pour la ville. Désenclavements et nouvelles avenues, restaurations des monuments antiques, chemin de fer, fontaines monumentales, la ville a pris un nouveau visage qu’elle conserve encore aujourd’hui.

Gare Nîmes Centre 1 boulevard sergent triaire 30000 Nîmes. Construite en 1844, cette gare reprend l'architecture des arènes avec sa grande série d'arcades.

© Stéphane Ramillon