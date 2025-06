VISITE GUIDÉE NISSAN LEZ ENSERUNE ET DÉGUSTATION DE VINS Nissan-lez-Enserune 27 juin 2025 07:00

Hérault

VISITE GUIDÉE NISSAN LEZ ENSERUNE ET DÉGUSTATION DE VINS 7 Rue du Square Nissan-lez-Enserune Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27

fin : 2025-06-27

Date(s) :

2025-06-27

Profitez d’une visite Guidée dans Nissan lez Ensérune par un spécialiste de la commune suivie d’une dégustation de vins du Domaine St Georges les Cardinelles avec quelques produits du terroir .

7 Rue du Square

Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie +33 4 67 39 45 04 contact@cardinelles.com

English :

Enjoy a guided tour of Nissan lez Ensérune by a local specialist, followed by a wine tasting

tasting of wines from Domaine St Georges les Cardinelles with a selection of local produce

German :

Genießen Sie eine geführte Tour durch Nissan lez Ensérune mit einem Kenner der Gemeinde, gefolgt von einer

weinprobe der Domaine St Georges les Cardinelles mit einigen Produkten aus der Region

Italiano :

Godetevi una visita guidata di Nissan lez Ensérune condotta da uno specialista locale, seguita da una degustazione di vini

degustazione di vini del Domaine St Georges les Cardinelles con una selezione di prodotti locali

Espanol :

Disfrute de una visita guiada por Nissan lez Ensérune de la mano de un especialista local, seguida de una cata de vinos en Domaine

degustación de vinos del Domaine St Georges les Cardinelles con una selección de productos locales

