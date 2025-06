Visite guidée nocture du Château du Pineau Rendez-vous du Patrimoine Rue du Pineau Bellevigne-en-Layon 12 juillet 2025 20:30

A 20h30, accueil avec verre et douceur sucrée, suivi d’un magnifique coucher de soleil, puis d’une visite du parc et du château à la lueur des bougies.

Tarifs 12€ adulte, 5€ enfant moins de 12 ans, gratuit -3 ans

Sur réservation chateaudupineau@gmail.com 06 87 07 09 78 .

Bellevigne-en-Layon 49380 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 87 07 09 78 chateaudupineau@gmail.com

English :

At 8:30pm, a welcome drink and a sweet treat, followed by a magnificent sunset and a candlelit tour of the park and château.

German :

Um 20:30 Uhr Begrüßung mit einem Getränk und süßen Leckereien, gefolgt von einem wunderschönen Sonnenuntergang und einer Besichtigung des Parks und des Schlosses bei Kerzenschein.

Italiano :

Alle 20.30, un aperitivo di benvenuto e un dolce, seguito da un magnifico tramonto e da una visita a lume di candela del parco e del castello.

Espanol :

A las 20.30 h, copa de bienvenida y dulces, seguidos de una magnífica puesta de sol y una visita guiada a la luz de las velas por los jardines y el castillo.

