Visite guidée nocturnale Le village Grignan
Visite guidée nocturnale Le village Grignan samedi 6 septembre 2025.
Visite guidée nocturnale
Le village Départ devant l’Office de tourisme Grignan Drôme
Tarif : 6 – 6 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06 19:30:00
fin : 2025-09-13
Date(s) :
2025-09-06 2025-09-13
C’est à la tombée que la visite guidée commence. Une visite nocturnale pour découvrir Grignan autrement et profiter des dernières soirées estivales. Une visite Planète Guides
Le village Départ devant l’Office de tourisme Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 90 75 71 planeteguides@gmail.com
English :
The guided tour begins at dusk. A nocturnal tour to discover Grignan in a different way and enjoy the last summer evenings. A Planète Guides tour
German :
Bei Einbruch der Dunkelheit beginnt die geführte Tour. Eine nächtliche Führung, um Grignan auf andere Weise zu entdecken und die letzten Sommerabende zu genießen. Eine Planète Guides-Führung
Italiano :
La visita guidata inizia al tramonto. Una visita notturna per scoprire Grignan in modo diverso e approfittare delle ultime serate estive. Una visita guidata delle Guide Planète
Espanol :
La visita guiada comienza al anochecer. Una visita nocturna para descubrir Grignan de otra manera y aprovechar al máximo las últimas noches de verano. Una visita Planète Guides
L’événement Visite guidée nocturnale Grignan a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes