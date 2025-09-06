Visite guidée nocturnale Le village Grignan

Visite guidée nocturnale Le village Grignan samedi 6 septembre 2025.

Visite guidée nocturnale

Le village Départ devant l’Office de tourisme Grignan Drôme

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 19:30:00

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-06 2025-09-13

C’est à la tombée que la visite guidée commence. Une visite nocturnale pour découvrir Grignan autrement et profiter des dernières soirées estivales. Une visite Planète Guides

.

Le village Départ devant l’Office de tourisme Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 90 75 71 planeteguides@gmail.com

English :

The guided tour begins at dusk. A nocturnal tour to discover Grignan in a different way and enjoy the last summer evenings. A Planète Guides tour

German :

Bei Einbruch der Dunkelheit beginnt die geführte Tour. Eine nächtliche Führung, um Grignan auf andere Weise zu entdecken und die letzten Sommerabende zu genießen. Eine Planète Guides-Führung

Italiano :

La visita guidata inizia al tramonto. Una visita notturna per scoprire Grignan in modo diverso e approfittare delle ultime serate estive. Una visita guidata delle Guide Planète

Espanol :

La visita guiada comienza al anochecer. Una visita nocturna para descubrir Grignan de otra manera y aprovechar al máximo las últimas noches de verano. Una visita Planète Guides

L’événement Visite guidée nocturnale Grignan a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes