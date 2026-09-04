Visite guidée nocturne à la lampe torche> Musée d’art et d’histoire Saint-Lô
mardi 27 octobre 2026 · Saint-Lô
Informations pratiques
Saint-Lô
Visite guidée nocturne à la lampe torche> Musée d’art et d’histoire
5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 19:00:00
fin : 2026-10-27
Date(s) :
2026-10-27
Visite à la lampe torche : Monstres hybrides et animaux fantastiques vous attendent au musée pour se découvrir à la lumière de la torche. Durée : 1h. .
5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55 musee@saint-lo.fr
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English : Visite guidée nocturne à la lampe torche> Musée d’art et d’histoire
L’événement Visite guidée nocturne à la lampe torche> Musée d’art et d’histoire Saint-Lô a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Saint-Lô
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