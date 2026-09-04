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Visite guidée nocturne à la lampe torche> Musée d’art et d’histoire Saint-Lô

mardi 27 octobre 2026 · Saint-Lô

Visite guidée nocturne à la lampe torche> Musée d’art et d’histoire Saint-Lô

Informations pratiques

Début
mardi 27 octobre 2026
Fin
mardi 27 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
5 Place du Champ-de-Mars
Ville
50000 Saint-Lô
Département
Manche
Tarif

Saint-Lô

Visite guidée nocturne à la lampe torche> Musée d’art et d’histoire

5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 19:00:00
fin : 2026-10-27

Date(s) :
2026-10-27

Visite à la lampe torche : Monstres hybrides et animaux fantastiques vous attendent au musée pour se découvrir à la lumière de la torche. Durée : 1h.   .

5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55  musee@saint-lo.fr

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English : Visite guidée nocturne à la lampe torche> Musée d’art et d’histoire

L’événement Visite guidée nocturne à la lampe torche> Musée d’art et d’histoire Saint-Lô a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Saint-Lô

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