Informations pratiques

Saint-Lô

Visite guidée nocturne à la lampe torche> Musée d’art et d’histoire

5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-27 19:00:00

fin : 2026-10-27

Date(s) :

2026-10-27

Visite à la lampe torche : Monstres hybrides et animaux fantastiques vous attendent au musée pour se découvrir à la lumière de la torche. Durée : 1h. .

5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55 musee@saint-lo.fr

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English : Visite guidée nocturne à la lampe torche> Musée d’art et d’histoire

L’événement Visite guidée nocturne à la lampe torche> Musée d’art et d’histoire Saint-Lô a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Saint-Lô