Visite guidée nocturne Angoulême by night Angoulême lundi 22 décembre 2025.
Angoulême Charente
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date :
Début : 2025-12-22 18:00:00
fin : 2025-12-29 19:30:00
Date(s) :
2025-12-22 2025-12-29
Déambulation aux lampions à la découverte des contes et des personnages légendaires d’Angoulême.
Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme.
Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 16 84 info@angouleme-tourisme.com
English :
A lantern-lit stroll to discover Angoulême’s legendary tales and characters.
Reservations required at the tourist office.
German :
Laternenumzug zur Entdeckung von Märchen und legendären Figuren aus Angoulême.
Reservierung beim Fremdenverkehrsamt erforderlich.
Italiano :
Una passeggiata a lume di lanterna per scoprire le storie e i personaggi leggendari di Angoulême.
Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo.
Espanol :
Un paseo a la luz de las linternas para descubrir las historias y personajes legendarios de Angulema.
Imprescindible reservar en la Oficina de Turismo.
