Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite guidée nocturne Angoulême by night Angoulême

Visite guidée nocturne Angoulême by night Angoulême lundi 22 décembre 2025.

Visite guidée nocturne Angoulême by night

Angoulême Charente

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-22 18:00:00
fin : 2025-12-29 19:30:00

Date(s) :
2025-12-22 2025-12-29

Déambulation aux lampions à la découverte des contes et des personnages légendaires d’Angoulême.

Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme.
  .

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 16 84  info@angouleme-tourisme.com

English :

A lantern-lit stroll to discover Angoulême’s legendary tales and characters.

Reservations required at the tourist office.

German :

Laternenumzug zur Entdeckung von Märchen und legendären Figuren aus Angoulême.

Reservierung beim Fremdenverkehrsamt erforderlich.

Italiano :

Una passeggiata a lume di lanterna per scoprire le storie e i personaggi leggendari di Angoulême.

Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo.

Espanol :

Un paseo a la luz de las linternas para descubrir las historias y personajes legendarios de Angulema.

Imprescindible reservar en la Oficina de Turismo.

L’événement Visite guidée nocturne Angoulême by night Angoulême a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême