Visite guidée nocturne Angoulême by night

Angoulême Charente

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 18:00:00

fin : 2025-12-29 19:30:00

Date(s) :

2025-12-22 2025-12-29

Déambulation aux lampions à la découverte des contes et des personnages légendaires d’Angoulême.



Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme.

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 16 84 info@angouleme-tourisme.com

English :

A lantern-lit stroll to discover Angoulême’s legendary tales and characters.



Reservations required at the tourist office.

German :

Laternenumzug zur Entdeckung von Märchen und legendären Figuren aus Angoulême.



Reservierung beim Fremdenverkehrsamt erforderlich.

Italiano :

Una passeggiata a lume di lanterna per scoprire le storie e i personaggi leggendari di Angoulême.



Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo.

Espanol :

Un paseo a la luz de las linternas para descubrir las historias y personajes legendarios de Angulema.



Imprescindible reservar en la Oficina de Turismo.

