Visite guidée nocturne au château

Angoulême Charente

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-26 18:00:00

fin : 2025-12-26 19:30:00

Date(s) :

2025-12-26 2025-12-30

Déambuler dans les tours à la tombée de la nuit, c’est une autre façon de découvrir les vestiges du château des comtes d’Angoulême et de découvrir les illuminations de Noël en prenant de la hauteur…



Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme.

.

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 16 84 info@angouleme-tourisme.com

English :

Strolling through the towers at dusk is another way to discover the remains of the castle of the Counts of Angoulême and to take in the Christmas lights from a bird’s eye view?



Reservations required at the tourist office.

German :

Ein Spaziergang durch die Türme bei Einbruch der Dunkelheit ist eine andere Art, die Überreste des Schlosses der Grafen von Angoulême zu entdecken und die Weihnachtsbeleuchtung aus luftiger Höhe zu bestaunen



Reservierung beim Fremdenverkehrsamt erforderlich.

Italiano :

Passeggiare tra le torri all’imbrunire è un altro modo per scoprire i resti del castello dei conti d’Angoulême e ammirare le luci natalizie da una prospettiva a volo d’uccello?



Prenotazione obbligatoria presso l’ufficio del turismo.

Espanol :

Pasear por las torres al atardecer es otra forma de descubrir los restos del castillo de los condes de Angulema y contemplar las luces de Navidad a vista de pájaro..



Imprescindible reservar en la oficina de turismo.

L’événement Visite guidée nocturne au château Angoulême a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême