Visite guidée nocturne au jardin des Damville Bosc-Hyons 76220 Bosc-Hyons

Visite guidée nocturne au jardin des Damville Bosc-Hyons 76220 Bosc-Hyons samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée nocturne au jardin des Damville Samedi 20 septembre, 20h30 Bosc-Hyons 76220 Seine-Maritime

Durée 1h30, 11€, gratuit <18 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2025-09-20T20:30:00 – 2025-09-20T22:00:00 Fin : 2025-09-20T20:30:00 - 2025-09-20T22:00:00

Visite nocturne au Jardin

À la tombée de la nuit, les visiteurs et visiteuses sont accueilli.es pour une déambulation commentée à travers ce jardin de sculptures conçu par Jacques et Juliette Damville. Sculptures en céramique, bassins, petites chambres de verdure et chemins sinueux composent un parcours immersif, propice à la contemplation… et à la surprise.

La lumière met en relief les formes et les matières, joue avec l’eau, les feuillages et les œuvres, tout en laissant certains espaces dans l’ombre. Le jardin se découvre autrement, dans une ambiance paisible, mystérieuse.

Cette promenade est aussi l’occasion d’évoquer le lien entre art et nature, le respect du vivant, et la manière dont le jardin, entretenu dans une logique écologique, évolue au fil des saisons.

La visite, interactive et guidée, permet d’échanger autour de l’histoire du lieu, des choix artistiques et de la place du végétal dans la création.

Déroulé :

– Accueil des visiteurs à partir de 20h30

– Visite commentée (environ 1h30)

– Échanges en fin de parcours

Le jardin vu du ciel

lien vers le site des artistes

instagram

facebook

Bosc-Hyons 76220 2 rue de l’autel, 76220 Bosc-Hyons Bosc-Hyons 76220 Seine-Maritime Normandie 02 35 90 28 34 https://j-damville-j.fr/ https://www.instagram.com/le_jardin_des_damville/?hl=fr;https://www.facebook.com/lejardindamville/?locale=fr_FR [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 90 28 34 »}] [{« data »: {« author »: « Studio Atmosfera », « cache_age »: 86400, « type »: « video », « title »: « Le jardin des DAMVILLE « Mu00e9tamorphoses » », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/dIF758kqwtU/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=dIF758kqwtU », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCqmFuHNxHyJsDVmL6m8D8Bg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/dIF758kqwtU »}, {« link »: « https://j-damville-j.fr/ »}, {« data »: {« author »: « le_jardin_des_damville », « cache_age »: 86400, « description »: « Instagram photos and videos », « type »: « rich », « title »: « Le jardin des Damville (@le_jardin_des_damville) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/92399496_961036504293506_8372459635931611136_n.jpg?stp=dst-jpg_s240x240_tt6&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLmRqYW5nby45ODguYzIifQ&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&_nc_cat=102&_nc_oc=Q6cZ2QERpAY5qZefGM_oW-fcfayHhwufx81YlK2ovHLwEePj96hu678wD8Ju6q2aTU44wj8&_nc_ohc=ABjYuZr8ONgQ7kNvwG2XEVn&_nc_gid=Rt1FcM2oCZKIjcGVAo713A&edm=AMO9-JQAAAAA&ccb=7-5&oh=00_AfYCBxDj9AOllme4QNFhPWEEJPfylX0dOIi1aDfTNHoIqQ&oe=68C39740&_nc_sid=cc8940 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/le_jardin_des_damville/?hl=fr », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 240, « thumbnail_width »: 240, « options »: {« _enable_profile »: {« label »: « Enable profile embed (US only) », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « Instagram »}, « link »: « https://www.instagram.com/le_jardin_des_damville/?hl=fr »}, {« link »: « https://www.facebook.com/lejardindamville/?locale=fr_FR »}] Jardin artistique et écologique des artistes céramistes Juliette et Jacques Damville

L’association Les Chemins de Traverse, reconnue d’intérêt général, est née de la volonté de Jacques et Juliette Damville, artistes céramistes et jardiniers, de créer au sein de leur jardin, un lieu d’échange, de transmission et de création artistique ancré dans la nature.

Située en Normandie, au cœur du Pays de Bray, cette association développe des projets où se croisent l’art, l’écologie et le patrimoine.

Depuis plus de 35 ans, Juliette et Jacques façonnent leur jardin comme une œuvre vivante, un musée à ciel ouvert où sculptures en céramique et végétation s’entrelacent. À travers leurs créations, ils célèbrent le lien entre l’humain et son environnement, transformant ce lieu en espace de dialogue entre l’art, le paysage et la biodiversité.

Depuis sa création, l’association bénéficie du soutien et de l’implication de leurs enfants : Hélène Damville, plasticienne, et Valentin Damville, architecte. Grandis au sein de ce jardin artistique, ils participent activement au développement des projets, apportant leur regard et leurs compétences pour enrichir cette aventure collective. Parking sur la place de la Mairie du village (Bosc-Hyons) à 150m du jardin

Visite nocturne au Jardin

@helene_damville