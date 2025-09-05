Visite guidée nocturne au musée de Nevers Musée de la Faïence et des Beaux-Arts de Nevers Nevers

Musée de la Faïence et des Beaux-Arts de Nevers 16 Rue Saint-Genest Nevers Nièvre

Début : 2025-09-05 18:00:00

fin : 2025-09-05 21:00:00

2025-09-05

Chaque premier vendredi du mois, l’accès au musée est prolongé jusqu’à 21h pour les visiteurs et visiteuses du soir. A cette occasion, profitez d’une visite guidée des collections ou de l’exposition temporaire, à partir de 18h.

A 18h. Tous publics dès 12 ans. 10€ / 5€. Sur inscription culture.nevers.fr.

2 mai 18h-19h30 Visite guidée de l’exposition L’Envers des Paupières, de Julien Discrit

6 juin 18h30-20h30 Cinq sens au musée ! (Visite-dégustation au Musée de la Faïence et des Beaux-Arts). Gratuit dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins 2025.

4 juillet 18h30-20h30 Cinq sens au musée ! (Visite-dégustation au Musée de la Faïence et des Beaux-Arts)

1er aout 18h-19h30 Visite guidée de l’exposition Jacques Thuillier, l’œil absolu au Musée de la Faïence et des Beaux-Arts

5 septembre 18h30-20h30 Cinq sens au musée ! (Visite-dégustation au Musée de la Faïence et des Beaux-Arts) .

Musée de la Faïence et des Beaux-Arts de Nevers 16 Rue Saint-Genest Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

