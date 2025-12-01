Visite guidée nocturne Collégiale Saint Bernard Romans-sur-Isère

Visite guidée nocturne Collégiale Saint Bernard Romans-sur-Isère vendredi 19 décembre 2025.

Visite guidée nocturne Collégiale Saint Bernard

3 place Maurice Faure Romans-sur-Isère

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-19

2025-12-19

Les Amis de Saint Barnard vous proposent une visite guidée nocturne pour découvrir les secrets de la Collégiale Saint Barnard sous un angle différent.

3 place Maurice Faure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 63 21 54 contact@amisdesaintbarnard.fr

English :

The Friends of Saint Barnard invite you on a guided nocturnal tour to discover the secrets of the Collegiate Church of Saint Barnard from a different angle.

German :

Die Freunde von Saint Barnard bieten Ihnen eine nächtliche Führung an, bei der Sie die Geheimnisse der Stiftskirche Saint Barnard aus einem anderen Blickwinkel entdecken können.

Italiano :

Gli Amici di San Barnard propongono una visita guidata notturna per scoprire i segreti della Collegiata di San Barnard da una prospettiva diversa.

Espanol :

Los Amigos de Saint Barnard proponen una visita guiada nocturna para descubrir los secretos de la Colegiata de Saint Barnard desde otro ángulo.

