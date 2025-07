Visite guidée nocturne de Grignan Le village Grignan

Visite guidée nocturne de Grignan Le village Grignan jeudi 10 juillet 2025 20:30:00.

Visite guidée nocturne de Grignan

Le village Départ devant l’office de tourisme Grignan Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date et horaire :

Début : 2025-07-10 20:30:00

fin : 2025-08-28

Date(s) :

2025-07-10

Une visite incontournable ! Grignan la nuit…Entre histoire et patrimoine, venez parcourir les rues du village, découvrir ses monuments et visiter la collégiale Saint-Sauveur au coeur de la nuit. Une visite Planète Guides Office de tourisme.

Le village Départ devant l’office de tourisme Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 90 75 71 planeteguides@gmail.com

English :

A visit not to be missed! Grignan by night… Between history and heritage, come and explore the streets of the village, discover its monuments and visit the collegiate church of Saint-Sauveur in the heart of the night. A Planète Guides Office de tourisme tour.

German :

Ein Besuch, den Sie nicht verpassen sollten! Grignan bei Nacht…Zwischen Geschichte und Kulturerbe, durchstreifen Sie die Straßen des Dorfes, entdecken Sie seine Sehenswürdigkeiten und besuchen Sie die Stiftskirche Saint-Sauveur im Herzen der Nacht. Eine Besichtigung Planète Guides Office de tourisme.

Italiano :

Una visita da non perdere! Grignan di notte… Tra storia e patrimonio, venite a passeggiare per le vie del villaggio, a scoprire i suoi monumenti e a visitare la collegiata di Saint-Sauveur nel cuore della notte. Un tour delle Guide Planète Ufficio del Turismo.

Espanol :

¡Una visita que no debe perderse! Grignan de noche… Entre historia y patrimonio, venga a pasear por las calles del pueblo, descubra sus monumentos y visite la colegiata de Saint-Sauveur en plena noche. Una visita Planète Guides Oficina de Turismo.

