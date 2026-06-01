VISITE GUIDÉE NOCTURNE DE LA DISTILLERIE, Macouba, Macouba

VISITE GUIDÉE NOCTURNE DE LA DISTILLERIE Jeudi 4 juin, 18h45 Macouba

Places limitées / Plus d’infos 0596 78 92 55 / Evènement réservé aux personnes âgées de plus de 18 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T00:45:00+02:00 – 2026-06-05T01:15:00+02:00

Fin : 2026-06-05T00:45:00+02:00 – 2026-06-05T01:15:00+02:00

La visite se poursuivra par une initiation aux techniques de dégustation pour apprendre à connaîre les subtilités et la richesse des différents rhum J.M.

Une expérience sensorielle unique au cœur de la nuit Martiniquaise.

Macouba Macouba Macouba 97218 Martinique [{« type »: « email », « value »: « event.rhum-jm@gbh.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0596 78 92 55 »}]

Découvrez les secrets de la distillation lors d’une visite nocturne de la Distillerie J.M. Plongez dans l’univers du rhum à travers un parcours immersif mêlant savoir faire, histoire et arômes.