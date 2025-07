VISITE GUIDÉE NOCTURNE DE LA MINE D’ARGENT Vialas

VISITE GUIDÉE NOCTURNE DE LA MINE D’ARGENT Vialas jeudi 31 juillet 2025.

VISITE GUIDÉE NOCTURNE DE LA MINE D’ARGENT

Mine du Bocard Vialas Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-31

fin : 2025-07-31

Date(s) :

2025-07-31

Partons en soirée à la découverte du patrimoine de la mine d’argent de Vialas et à la rencontre de ses nouveaux habitants les chauves-souris ! Présentée par Mariette EMILE, guide conférencière.

Tout public, non accessible aux PMR. Inscription obligatoire.

Partons en soirée à la découverte du patrimoine de la mine d’argent de Vialas et à la rencontre de ses nouveaux habitants les chauves-souris !

En partenariat avec Mariette EMILE, guide conférencière et l’Atlas de la biodiversité communal de Vialas.

Tout public, non accessible aux PMR. Inscription obligatoire au 04 66 07 39 25. .

Mine du Bocard Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 07 39 25

English :

Join us this evening to discover the heritage of the Vialas silver mine and meet its new inhabitants: bats! Presented by guide Mariette EMILE.

Open to all, not accessible to PRM. Registration required.

German :

Machen wir uns am Abend auf den Weg, um das Erbe der Silbermine von Vialas zu entdecken und ihre neuen Bewohner kennenzulernen: die Fledermäuse! Präsentiert von Mariette EMILE, guide conférencière.

Für jedes Publikum, nicht zugänglich für PMR. Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Un’escursione serale per scoprire il patrimonio della miniera d’argento di Vialas e conoscere i suoi nuovi abitanti: i pipistrelli! Presentata da Mariette EMILE, guida turistica.

Aperto a tutti, non accessibile alle PRM. Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

Haga una excursión nocturna para descubrir el patrimonio de la mina de plata de Vialas y conocer a sus nuevos habitantes: ¡los murciélagos! Presentado por Mariette EMILE, guía turística.

Abierto a todos, no accesible a PMR. Inscripción obligatoria.

L’événement VISITE GUIDÉE NOCTURNE DE LA MINE D’ARGENT Vialas a été mis à jour le 2025-07-11 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère