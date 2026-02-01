Visite guidée nocturne de l’Abbaye aux Dames Place Reine Mathilde Caen

Visite guidée nocturne de l’Abbaye aux Dames

Place Reine Mathilde Abbaye aux Dames Caen Calvados

Début : 2026-02-19 20:00:00

fin : 2026-02-26

2026-02-19 2026-02-26 2026-03-05

Venez découvrir l’histoire de l’Abbaye aux Dames dans la pénombre en arpentant le cloître et ses salles avec votre lampe de poche.

Durée 1h15 (par les guides de l’abbaye). Rdv au hall visiteurs dans la cour d’honneur de l’abbaye.

Réservation billetterie-abbayeauxdames.normandie.fr .

Place Reine Mathilde Abbaye aux Dames Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 98 45 abbayeauxdames@normandie.fr

English : Visite guidée nocturne de l’Abbaye aux Dames

Come and discover the history of the Abbaye aux Dames in the half-light, walking through the cloister and its rooms with your flashlight.

