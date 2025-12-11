VISITE GUIDÉE NOCTURNE DU PHOENIX AVEC SES ILLUMINATIONS

Sète Hérault

Début : 2025-12-26

fin : 2025-12-27

2025-12-26 2026-01-02

À l’occasion des fêtes de fin d’année, rejoignez-nous pour une visite guidée nocturne exceptionnelle à bord du vieux gréement, Le Phoenix. Ce majestueux navire, symbole d’aventure et de tradition maritime, se pare de ses plus beaux atours et vous accueillera pour une soirée illuminée par la magie des festivités.Vous serez accueilli durant une heure sur le pont du navire par le capitaine qui vous donnera une multitude d’informations sur le Phoenix. Explorez l’histoire fascinante du vieux gréement avec son gréement illuminé créant une ambiance chaleureuse et conviviale, parfaite pour célébrer la saison des fêtes.Découvrez le Phoenix sous un nouveau jour et laissez-vous envoûter par la magie des fêtes de fin d’année. Cette expérience unique au cœur de la tradition maritime vous promet des souvenirs inoubliables en famille ou entre amis.Réservez dès maintenant pour embarquer dans cette aventure nocturne !Visite guidée de 18h à 19h les vendredi 26 décembre et 02 janvier et les samedis 27 décembre et 03 janvier.Réservation préalable sur le site www.aha56.com, limité à 30 personnes par visite.Visite du pont uniquement. Merci de vous présenter à 17h50 devant le navire. Prévoir des vêtements chauds. .

Sète 34200 Hérault Occitanie

English :

For the festive season, join us for an exceptional night-time guided tour aboard the old sailing ship, Le Phoenix.

