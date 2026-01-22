Visite guidée nocturne gratuite du musée de la Faïence et des Beaux-Arts Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nevers

Visite guidée nocturne gratuite du musée de la Faïence et des Beaux-Arts

Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 Rue Saint-Genest Nevers Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : 

Début : 2026-02-06 18:00:00

fin : 2026-02-06 21:00:00

Début : 2026-02-06 18:00:00

fin : 2026-02-06 21:00:00

Date(s) :

2026-02-06 2026-03-06 2026-04-03

Chaque premier vendredi du mois, le musée reste ouvert après 18h, et passe en gratuité totale jusqu’à 21h !

A cette occasion, nos guides vous proposent aussi une visite thématique de 18h à 19h (sur inscription culture.nevers.fr), qui se prolongera par un moment convivial autour d’un petit verre. .

Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 Rue Saint-Genest Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 44 60 museedelafaience@ville-nevers.fr

