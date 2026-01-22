Visite guidée nocturne gratuite du musée de la Faïence et des Beaux-Arts Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nevers
Visite guidée nocturne gratuite du musée de la Faïence et des Beaux-Arts Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nevers vendredi 6 février 2026.
Visite guidée nocturne gratuite du musée de la Faïence et des Beaux-Arts
Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 Rue Saint-Genest Nevers Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06 18:00:00
fin : 2026-02-06 21:00:00
Date(s) :
2026-02-06 2026-03-06 2026-04-03
Chaque premier vendredi du mois, le musée reste ouvert après 18h, et passe en gratuité totale jusqu’à 21h !
A cette occasion, nos guides vous proposent aussi une visite thématique de 18h à 19h (sur inscription culture.nevers.fr), qui se prolongera par un moment convivial autour d’un petit verre. .
Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 Rue Saint-Genest Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 44 60 museedelafaience@ville-nevers.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée nocturne gratuite du musée de la Faïence et des Beaux-Arts
L’événement Visite guidée nocturne gratuite du musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nevers a été mis à jour le 2026-01-22 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)