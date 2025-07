Visite guidée nocturne Les secrets de construction des maisons alsaciennes Obernai

Visite guidée nocturne Les secrets de construction des maisons alsaciennes

place du Beffroi Obernai Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-08-01 20:30:00

fin : 2025-08-01 21:45:00

2025-08-01 2025-08-15 2025-08-22

Cette visite guidée en français, vous permettra de décrypter la composition et l’évolution des maisons à pan de bois au fil des siècles. Découvrez la symbolique que les bâtisseurs, véritables artistes, ont voulu transmettre au travers des colombages.

Pour le 25 juillet inscription EN LIGNE ICI et à l’office de tourisme.

Pour les 1er, 15 et 22 août inscription EN LIGNE ICI et à l’office de tourisme. .

place du Beffroi Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 64 13 info@tourisme-obernai.fr

English :

Decipher the composition and evolution of half-timbered houses over the centuries, as well as the symbolism that the builders, true artists, wanted to convey through the half-timbering.

German :

Entschlüsseln Sie die Zusammensetzung und die Entwicklung der Fachwerkhäuser im Laufe der Jahrhunderte sowie die Symbolik, die die Baumeister, die wahre Künstler waren, durch das Fachwerk vermitteln wollten.

Italiano :

Decifrare la composizione e l’evoluzione delle case a graticcio nel corso dei secoli, nonché il simbolismo che i costruttori, veri e propri artisti, volevano trasmettere attraverso i graticci.

Espanol :

Descifrar la composición y la evolución de las casas con entramado de madera a lo largo de los siglos, así como el simbolismo que los constructores, verdaderos artistas, querían transmitir a través del entramado.

