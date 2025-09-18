Visite guidée nocturne Musée au féminin #2 Saint-Lô
Visite guidée nocturne Musée au féminin #2 Saint-Lô jeudi 18 septembre 2025.
Visite guidée nocturne Musée au féminin #2
5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-18 19:00:00
fin : 2025-09-18
Date(s) :
2025-09-18
A l’occasion des journées du Matrimoine en Normandie, venez découvrir les différents métiers des musées de Saint-Lô à travers les parcours des membres féminins de l’équipe!
Entrée libre .
5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55
English : Visite guidée nocturne Musée au féminin #2
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Visite guidée nocturne Musée au féminin #2 Saint-Lô a été mis à jour le 2025-08-27 par OT Saint-Lô