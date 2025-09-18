Visite guidée nocturne Musée au féminin #2 Saint-Lô

Visite guidée nocturne Musée au féminin #2 Saint-Lô jeudi 18 septembre 2025.

Visite guidée nocturne Musée au féminin #2

5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche

A l’occasion des journées du Matrimoine en Normandie, venez découvrir les différents métiers des musées de Saint-Lô à travers les parcours des membres féminins de l’équipe!

Entrée libre   .

5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55 

