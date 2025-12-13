Visite guidée nocturne Nuit de la Lecture Saint-Lô
Visite guidée nocturne Nuit de la Lecture Saint-Lô jeudi 22 janvier 2026.
Visite guidée nocturne Nuit de la Lecture
5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche
Début : 2026-01-22 19:00:00
fin : 2026-01-22
2026-01-22
Rendez-vous pour une visite guidée nocturne à 19h au musée d’art et d’histoire de Saint-Lô !
Réservations au 02.33.72.52.55 ou musee@saint-lo.fr .
5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55
