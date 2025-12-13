Visite guidée nocturne Nuit de la Lecture Saint-Lô

Visite guidée nocturne Nuit de la Lecture

5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : 2026-01-22 19:00:00

Début : 2026-01-22 19:00:00

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-22

Rendez-vous pour une visite guidée nocturne à 19h au musée d’art et d’histoire de Saint-Lô !

Réservations au 02.33.72.52.55 ou musee@saint-lo.fr .

5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55

English : Visite guidée nocturne Nuit de la Lecture

