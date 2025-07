Visite guidée nocturne Obernai au fil de ses remparts Obernai

Visite guidée nocturne Obernai au fil de ses remparts Obernai vendredi 8 août 2025.

Visite guidée nocturne Obernai au fil de ses remparts

place du Beffroi Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-08 20:30:00

fin : 2025-08-08 21:45:00

Date(s) :

2025-08-08

A l’occasion du Marché des créateurs et des artistes qui se tient sur les remparts, découvrez les fortifications de la ville d’Obernai. Sur inscription en ligne et à l’office de tourisme.

A l’occasion du Marché des créateurs et des artistes qui se tient sur les remparts, découvrez les fortifications de la ville d’Obernai. Son centre historique est encerclé par 1400 mètres de remparts autrefois jalonnés d’une vingtaine de tours, et qui permettaient l’accès à la ville par 4 portes.

Sur inscription EN LIGNE ICI et à l’office de tourisme. .

place du Beffroi Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 64 13 info@tourisme-obernai.fr

English :

Discover Obernai’s fortifications at the Marché des Créateurs et des Artistes on the ramparts. Register online or at the tourist office.

German :

Entdecken Sie anlässlich des Designer- und Künstlermarkts, der auf den Stadtmauern stattfindet, die Befestigungsanlagen der Stadt Obernai. Nach Anmeldung online und im Tourismusbüro.

Italiano :

Scoprite le fortificazioni di Obernai al Mercato degli artisti e dei designer sui bastioni. Registrarsi online o presso l’ufficio turistico.

Espanol :

Descubra las fortificaciones de Obernai en el Mercado de Artistas y Diseñadores de las murallas. Inscríbete en línea o en la oficina de turismo.

L’événement Visite guidée nocturne Obernai au fil de ses remparts Obernai a été mis à jour le 2025-05-23 par Office de tourisme d’Obernai