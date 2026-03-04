Visite guidée nocturne « Paysages », Musée d’art et d’histoire – la Source, Saint-Lô

Visite guidée nocturne « Paysages » Jeudi 19 mars, 19h00 Musée d’art et d’histoire – la Source Manche

Sur réservation, 2€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-19T19:00:00+01:00 – 2026-03-19T20:00:00+01:00

Fin : 2026-03-19T19:00:00+01:00 – 2026-03-19T20:00:00+01:00

Musée d’art et d’histoire – la Source saint-lo Saint-Lô 50000 Manche Normandie [{« type »: « email », « value »: « musee@saint-lo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0233725255 »}]

Réservée aux détenteurs de la carte Licorne (possibilité de l’acheter sur place). Venez admirer et revivre les paysages exposés au musée.

Musées de Saint-Lô