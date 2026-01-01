Visite guidée nocturne + Performances dansées et lectures sur le thème des recluses Tour Jean sans Peur PARIS
Histoire
des recluses. La liberté d’être enfermée – Performances
dansées et lectures
par
Aureline Roy, artiste plasticienne contemporaine
En
alternant des récits choisis sur l’histoire des recluses au Moyen
Âge et des passages dansés dans un espace réduit aux frontières
invisibles, cette performance tente de tisser des liens entre ces
destins de femmes qui ont choisi la liberté dans le sacrifice et
l’enfermement radical pour fuir une domination masculine et incarner
la perfection spirituelle.
Spectacle proposé à la suite du du 21e congrès de l’association Danses Macabres d’Europe portant sur la Danse Macabre du Cimetière des Saints-Innocents
Évènement conseillé à partir de 12 ans – Réservation indispensable.
Écouter la chronique de la journaliste Céline du Chéné (France culture – Émission Mauvais genres – Almanach de l’Étrange) à propos de la performance d’Aureline Roy
Visite guidée nocturne de la tour Jean sans Peur + Performances dansées et lectures sur le thème des recluses. Le 17 janvier 2026
Le samedi 17 janvier 2026
de 19h00 à 22h00
payant
Incluant visite
guidée nocturne 1h15 + performance A. Roy : 20€ / 15€
(TR :
donateurs de la tour Jean sans Peur, enseignants,
demandeurs emploi, étudiants, amis musées
du Louvre et de Cluny, pers. handicapées et accompagnateurs, 7 –
18 ans)
Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Tour Jean sans Peur 20 rue Étienne Marcel 75002 PARIS
https://tourjeansanspeursite.wordpress.com/ +33140262028 contact@tourjeansanspeur.com
Afficher la carte du lieu Tour Jean sans Peur et trouvez le meilleur itinéraire