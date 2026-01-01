Visite guidée nocturne + Performances dansées et lectures sur le thème des recluses Tour Jean sans Peur PARIS

Histoire

des recluses. La liberté d’être enfermée – Performances

dansées et lectures

par

Aureline Roy, artiste plasticienne contemporaine

En

alternant des récits choisis sur l’histoire des recluses au Moyen

Âge et des passages dansés dans un espace réduit aux frontières

invisibles, cette performance tente de tisser des liens entre ces

destins de femmes qui ont choisi la liberté dans le sacrifice et

l’enfermement radical pour fuir une domination masculine et incarner

la perfection spirituelle.

Spectacle proposé à la suite du du 21e congrès de l’association Danses Macabres d’Europe portant sur la Danse Macabre du Cimetière des Saints-Innocents

Évènement conseillé à partir de 12 ans – Réservation indispensable.

Écouter la chronique de la journaliste Céline du Chéné (France culture – Émission Mauvais genres – Almanach de l’Étrange) à propos de la performance d’Aureline Roy

Visite guidée nocturne de la tour Jean sans Peur + Performances dansées et lectures sur le thème des recluses. Le 17 janvier 2026

Le samedi 17 janvier 2026

de 19h00 à 22h00

payant



Incluant visite

guidée nocturne 1h15 + performance A. Roy : 20€ / 15€





(TR :

donateurs de la tour Jean sans Peur, enseignants,

demandeurs emploi, étudiants, amis musées

du Louvre et de Cluny, pers. handicapées et accompagnateurs, 7 –

18 ans)

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-17T20:00:00+01:00

fin : 2026-01-17T23:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-17T19:00:00+02:00_2026-01-17T22:00:00+02:00

Tour Jean sans Peur 20 rue Étienne Marcel 75002 PARIS

https://tourjeansanspeursite.wordpress.com/ +33140262028 contact@tourjeansanspeur.com



Afficher la carte du lieu Tour Jean sans Peur et trouvez le meilleur itinéraire

