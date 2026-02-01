Visite guidée nocturne

186 Rue Martainville Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 19:00:00

fin : 2026-02-26 20:00:00

Date(s) :

2026-02-26

Quoi de mieux qu’une visite nocturne pour découvrir le plus ancien ossuaire d’Europe ? Au crépuscule, l’Aître Saint Maclou dévoile son passé riche de plus de 600 ans d’histoire. Au fil du discours du guide, le petit groupe pourra apprécier la douce lumière de la cour carrée et l’ambiance magique qui se dégage de ce lieu unique. .

186 Rue Martainville Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée nocturne

L’événement Visite guidée nocturne Rouen a été mis à jour le 2026-02-23 par Seine-Maritime Attractivité