Visite guidée Noël à la cathédrale par Gilles Fresson Chartres

Visite guidée Noël à la cathédrale par Gilles Fresson

8 Rue de la Poissonnerie Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 7 EUR

Tarif enfant

Date :

Samedi 2025-12-20 14:30:00

2025-12-20 16:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Noël à la cathédrale de Chartres Une visite guidée en famille à ne pas manquer !Familles

Et si cette année, vous viviez la magie de Noël autrement ? Venez découvrir la cathédrale de Chartres sous un nouveau jour, à travers une visite guidée spéciale Noël menée par Gilles Fresson et pensée pour les petits comme les grands ! Une visite captivante autour de La fête de Noël dans la Cathédrale, la crèche dans les vitraux, l'enfant Jésus dans les sculptures, avec un accent sur les couleurs, la géométrie et les symboles et des anecdotes accessibles pour tous les âges ! Une visite conçue pour les familles, ludique et enrichissante, où chaque membre du plus jeune au plus grand trouvera de quoi s'émerveiller. Durée 1h30. 7 .

8 Rue de la Poissonnerie Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 18 26 26

English:

Christmas at Chartres Cathedral? A guided family tour not to be missed!

German:

Weihnachten in der Kathedrale von Chartres? Eine Familienführung, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten!

Italiano:

Natale nella Cattedrale di Chartres? Una visita guidata per famiglie da non perdere!

Espanol:

¿Navidad en la catedral de Chartres? Una visita guiada en familia que no se puede perder

