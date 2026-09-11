Visite guidée : Notre-Dame de l’Assomption, Cité historique de Lescar, Lescar

Informations pratiques

Visite guidée : Notre-Dame de l’Assomption 19 et 20 septembre Cité historique de Lescar Pyrénées-Atlantiques

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Visite guidée de l’ancienne cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption, après deux années de travaux consacrés à la restauration complète de sa couverture.

Découvrez l’histoire du monument, mais aussi celle de sa restauration, depuis la création de l’évêché de Beneharnum, première capitale du Béarn, jusqu’aux plus récentes actions de sauvegarde.

Cité historique de Lescar Place Royale, 64230 Lescar Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 06 77 05 43 67 La cité historique de Lescar date de l’époque antique. Au Moyen-Age, elle fut un important évèché sur le chemin de Compostelle (voie d’Arles). Actuellement, la cité abrite dans son refuge les pèlerins qui se dirigent vers le Col du Somport et plus loin Saint-Jacques-de-Compostelle. En voiture : parkings autour de la cité. En bus : lignes 8 et 12 depuis la ville de Pau. En train : ligne de bus 8 depuis la gare de Pau.

Visite guidée de l’ancienne cathédrale Notre Dame de l’Assomption, après deux ans de travaux où l’intégralité de la couverture a été restaurée. L’histoire du monument mais également l »histoire d’une…

©Ville de Lescar