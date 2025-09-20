Visite guidée Notre-dame de tous les saints Site de l’ancienne Abbaye d’Entremont Glières-Val-de-Borne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Visite guidée “spéciale architecture” du site de l’ancienne abbaye.

Site de l’ancienne Abbaye d’Entremont 74130 Glières-Val-de-Borne Glières-Val-de-Borne 74130 Entremont Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes http://www.tourisme-faucigny-glieres.fr L’abbaye d’Entremont, dite parfois d’Entremont-en-Genevois, placée sous le vocable de Sainte-Marie (Sanctu Maria inter montes) est une ancienne abbaye fondée en 1154.

Aujourd’hui le site compte plusieurs lieux culturels : une église qui se visite sur demande, un musée du Moyen Âge ainsi qu’une galerie d’art proposant quelques expositions dans l’année Parking sur place

Journées européennes du patrimoine 2025

