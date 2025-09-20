[Visite guidée] Notre-Dame des Grèves Notre-Dame de Grèves Dieppe

Notre-Dame de Grèves /Pollet Dieppe Seine-Maritime

16:00:00

2025-09-20

⛪ L’Église Notre-Dame-des-Grèves Un lieu de mémoire au cœur du Pollet

Construite au milieu du XIXᵉ siècle, cette église remplace l’ancienne chapelle du Pollet, devenue trop exiguë pour les habitants du quartier. D’un style sobre mais imposant, elle est conçue pour accueillir jusqu’à 2000 fidèles, majoritairement des gens de mer, emblématiques de l’identité du Pollet.

Au cours de cette visite, découvrez l’histoire de ce bâtiment singulier, son architecture pensée pour une communauté maritime, et son rôle dans la vie locale.

Rendez-vous parvis de l’église, au Pollet

⏰ Horaire 16h

Durée 45 minutes .

Notre-Dame de Grèves /Pollet Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 62 79

