Visite guidée Nougat du Pré Catelan, Confiserie du Pré Catelan, La Madeleine

Informations pratiques

Visite guidée Nougat du Pré Catelan Dimanche 20 septembre, 09h30, 13h30 Confiserie du Pré Catelan Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Nous serons ouverts le dimanche 20 septembre de 09h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 en visite libre uniquement.

Il n’y a donc pas besoin de réserver

La production fonctionnera ce jour-là, vous pourrez donc découvrir l’ensemble du processus de fabrication grâce à nos maîtres nougatiers ainsi qu’à des panneaux explicatifs.

Il y aura également quelqu’un dans l’atelier pour répondre à vos éventuelles questions.

⚠️ Les horaires concernant les coulées de nougat sont les suivants ( + ou – 5 minutes) :

– 10h – 11h – 12h

– 14h – 15h – 16h

C’est le moment clé de la visite, il est donc « important » d’être là si vous souhaitez profiter pleinement de votre visite au sein de la confiserie.

Le magasin sera également ouvert si vous souhaitez faire des achats .

Les visites sont gratuites.

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.

A dimanche .

Confiserie du Pré Catelan 148 rue du Pré Catelan 59110 LA MADELEINE La Madeleine 59110 Nord Hauts-de-France 0320555575 http://lamaisondunougat.fr La fabrication du nougat se fait dans nos ateliers depuis 1925.

C’est un savoir-faire que se transmettent nos Maîtres Nougatiers de génération en génération. Bus à proximité ; Stationnement dans la rue

Nous serons ouverts le dimanche 20 septembre de 09h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 en visite libre uniquement.

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