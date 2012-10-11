Visite guidée Nougat du Pré Catelan, Confiserie du Pré Catelan, La Madeleine
dimanche 20 septembre 2026 · Confiserie du Pré Catelan · La Madeleine
Informations pratiques
Visite guidée Nougat du Pré Catelan Dimanche 20 septembre, 09h30, 13h30 Confiserie du Pré Catelan Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Nous serons ouverts le dimanche 20 septembre de 09h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 en visite libre uniquement.
Il n’y a donc pas besoin de réserver
La production fonctionnera ce jour-là, vous pourrez donc découvrir l’ensemble du processus de fabrication grâce à nos maîtres nougatiers ainsi qu’à des panneaux explicatifs.
Il y aura également quelqu’un dans l’atelier pour répondre à vos éventuelles questions.
⚠️ Les horaires concernant les coulées de nougat sont les suivants ( + ou – 5 minutes) :
– 10h – 11h – 12h
– 14h – 15h – 16h
C’est le moment clé de la visite, il est donc « important » d’être là si vous souhaitez profiter pleinement de votre visite au sein de la confiserie.
Le magasin sera également ouvert si vous souhaitez faire des achats .
Les visites sont gratuites.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
A dimanche .
Confiserie du Pré Catelan 148 rue du Pré Catelan 59110 LA MADELEINE La Madeleine 59110 Nord Hauts-de-France 0320555575 http://lamaisondunougat.fr La fabrication du nougat se fait dans nos ateliers depuis 1925.
C’est un savoir-faire que se transmettent nos Maîtres Nougatiers de génération en génération. Bus à proximité ; Stationnement dans la rue
Nous serons ouverts le dimanche 20 septembre de 09h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 en visite libre uniquement.
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