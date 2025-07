Visite guidée O.N.F Dune, Forêt littorale, Réserve biologique de la Maillouèyre Mimizan

Visite guidée O.N.F Dune, Forêt littorale, Réserve biologique de la Maillouèyre Mimizan mercredi 16 juillet 2025.

Visite guidée O.N.F Dune, Forêt littorale, Réserve biologique de la Maillouèyre

-699, Allée de Leslurgues Mimizan Landes

Début : 2025-07-16

fin : 2025-07-16

2025-07-16

Pour protéger les dunes des vents, des sables et des embruns, l’homme a édifié au siècle dernier un ouvrage le cordon dunaire littoral. Après une présentation de l’histoire de notre paysage, vous emprunterez un sentier forestier au cœur de la réserve biologique dirigée de la Mailloueyre .C’est sur ce site aussi classé Natura 2000 que vous seront expliqués les différents écosystèmes, les fonctions du cordon dunaire ainsi que les techniques d’aménagement et de protection de la forêt littorale.

Visite commentée par des techniciens de l’ONF

Lieu de RDV: -699, Allée de Leslurges à Mimizan Plage Sud

Effectif 25 pers

Mini 5 pers

Gratuit

Prévoir chaussures fermées, pantalons longs, casquette, eau et lotion anti-moustique. Les poussettes sont interdites. Chiens autorisés en laisse.

Résa https://reservation.mimizan-tourisme.com/ .

-699, Allée de Leslurgues Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine

