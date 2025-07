VISITE GUIDÉE – Odorico et l’art de la mosaïque Office du tourisme de Rennes Rennes

VISITE GUIDÉE – Odorico et l’art de la mosaïque Office du tourisme de Rennes Rennes Mardi 15 juillet, 11h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit sur réservation

Partez à la rencontre de ces mosaïques de l’artiste Odorico !

Un patrimoine original et parfois méconnu qu’on retrouve à la piscine Saint Georges, sous les arcades de l’Opéra, ou sur la façade de l’immeuble Valton, sans oublier la maison Odorico et l’immeuble Poirier, récemment restauré.

Une visite guidée proposée par la Maison de Quartier de la Bellangerais en partenariat avec la Ville de Rennes et l’Office du Tourisme.

Le point de rendez-vous est devant l’Office du Tourisme de Rennes au 1 rue de St Malo.

02 99 27 21 10

Office du tourisme de Rennes 1 rue de saint malo 35000 rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine