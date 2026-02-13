Visite guidée offerte, Musée international de la Réforme, Genève

Visite guidée offerte 22 février – 28 juin, certains dimanches Musée international de la Réforme

Visite offerte, entrée du musée payante

Début : 2026-02-22T11:00:00+01:00 – 2026-02-22T12:00:00+01:00

Fin : 2026-06-28T11:00:00+02:00 – 2026-06-28T12:00:00+02:00

Chaque dernier dimanche du mois, venez découvrir “Une histoire de la Réforme” qui propose un parcours chronologique et thématique présentant les débuts de la Réformation, les guerres de Religion en France, la thématique de l’image aux premiers temps de la Réforme, les relations entre Genève et Jean Calvin puis l’expansion du protestantisme entre les 17e et 19e siècles. Les engagements protestants contemporains avec la mise en évidence de personnalités et thématiques inscrites notamment dans la pensée, la politique et l’interculturel sont également présentés au MIR.

Musée international de la Réforme Cour de Saint-Pierre 10 Genève 1204 Cité Genève +41 22 310 24 31 http://www.musee-reforme.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.musee-reforme.ch/event/prochaine-visite-guidee-gratuite-6/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-international-reforme/

Visite guidée offerte du dernier dimanche du mois

De Luther à Luther King