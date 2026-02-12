Visite guidée Oiseaux du printemps, l’estuaire autrement Le Touquet-Paris-Plage

Visite guidée Oiseaux du printemps, l’estuaire autrement

Centre Nautique de la Baie de Canche (devant le panneau départ des visites) Avenue Jean Ruet Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

2026-04-22

Dans le cadre du Festival de l’Oiseau et de la nature

Ici, le ciel et la terre se rencontrent, et la nature se raconte. Au printemps, l’estuaire de la Canche devient scène de migration certains oiseaux font halte, d’autres s’installent pour nicher, se nourrir ou élever leurs petits. Bien postés, jumelles et longue-vue en main, vous observez le tadorne de Belon, l’aigrette garzette, la spatule blanche, l’huitrier pie… Un véritable ballet vivant, discret et fascinant. Accompagnés de votre guide, vous apprenez à reconnaître leurs chants, leurs comportements, et leur rôle essentiel dans cet écosystème préservé

2h à pied

Jauge limitée

Sur réservation au 03 21 06 72 00.

Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&Co. .

Centre Nautique de la Baie de Canche (devant le panneau départ des visites) Avenue Jean Ruet Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 patrimoine@letouquet.com

