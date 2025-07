Visite guidée « On entre en féria ! » RDV Office de Tourisme Dax

Visite guidée « On entre en féria ! » RDV Office de Tourisme Dax mardi 12 août 2025.

Visite guidée « On entre en féria ! »

RDV Office de Tourisme Cours Foch Dax Landes

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-12

fin : 2025-08-12

Date(s) :

2025-08-12

Au mois d’août, à l’occasion des ferias de Dax, présentation de cette tradition ancestrale, qui se répète tous les ans, à la même époque et qui consiste à suspendre le temps, pendant 5 jours et 5 nuits… Origine, historique, organisation, programme et temps forts, traditions, symboles de cet évènement, durant lequel le cœur de milliers de festayres bat plus vite…

Dans le cadre de sa démarche écoresponsable et dans le but de garantir à notre clientèle un confort de visite et des conditions d’hygiène optimales, merci de vous doter d’oreillettes avec prise jack (ou d’un casque avec prise jack). Pour les visiteurs qui ne possèdent pas cet indispensable outil, l’Office de Tourisme en propose à la vente à 1€. .

RDV Office de Tourisme Cours Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86

English :

German : Visite guidée « On entre en féria ! »

Italiano :

Espanol : Visite guidée « On entre en féria ! »

L’événement Visite guidée « On entre en féria ! » Dax a été mis à jour le 2025-07-11 par OT Grand Dax