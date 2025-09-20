Visite Guidée ou conférence Visan
Visite Guidée ou conférence Visan samedi 20 septembre 2025.
Visite Guidée ou conférence
Hôtel de Pellissier Visan Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 09:00:00
fin : 2025-09-20 17:00:00
Date(s) :
2025-09-20 2025-09-21
Activités pour les Journées Européennes du Patrimoine
.
Hôtel de Pellissier Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 41 97 25 point-tourisme-visan@wanadoo.fr
English :
Activities for the European Heritage Days
German :
Aktivitäten an den Europäischen Tagen des Kulturerbes
Italiano :
Attività per le Giornate Europee del Patrimonio
Espanol :
Actividades para las Jornadas Europeas del Patrimonio
L’événement Visite Guidée ou conférence Visan a été mis à jour le 2025-08-24 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes