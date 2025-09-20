Visite guidée ou libre de l’ancienne abbaye cistercienne de Boquen Abbaye de Boquen La Cour Plénée-Jugon Le Mené

Visite guidée ou libre de l’ancienne abbaye cistercienne de Boquen 20 et 21 septembre Abbaye de Boquen La Cour Plénée-Jugon Côtes-d’Armor

La visite implique un peu de marche à pied – difficile pour personnes à mobilité réduite sans aide.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Dans un environnement forestier, découvrir par la promenade, visite libre ou visite guidée, ce haut lieu multi-séculaire de l’Histoire Religieuse de Bretagne.

Accueil, visites guidées, conférence, ballade en calèche, office religieux pour ceux qui le désirent.

Abbaye de Boquen La Cour Plénée-Jugon Abbaye de Boquen 22640 Le Mené 22330 Saint-Jacut-du-Mené Côtes-d’Armor Bretagne 02 96 30 22 36 https://www.https://www.abbayedeboquen.fr/ Abbaye de Boquen, fondée par les moines cisterciens en 1136. Confiée à la Communauté Catholique Apostolique du Chemin Neuf. Offices quotidiens, Formation spirituelle, vie fraternelle, Retraites spirituelles En lisière de forêt. Sur la commune de Plénée-Jugon. Accès en voiture. Parking. Visite à pieds. Sentiers forestiers.

Communauté du Chemin Neuf