Visite guidée ou libre du musée de la Verrerie de Vianne Musée de la Verrerie Vianne

Visite guidée ou libre du musée de la Verrerie de Vianne 20 et 21 septembre Musée de la Verrerie Lot-et-Garonne

Gratuit. Sans réservation. Départ des visites guidées selon affluence.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Visite du musée de la Verrerie de Vianne

Découvrez le musée de la Verrerie de Vianne et plongez dans l’univers fascinant du travail du verre, entre tradition artisanale et savoir-faire d’exception.

Visite guidée ou libre au choix, pour explorer à votre rythme ou accompagné·e par un guide qui vous dévoilera l’histoire du lieu, ses techniques et ses créations emblématiques.

Un rendez-vous incontournable pour les curieux et les amoureux d’artisanat.

Musée de la Verrerie 28 avenue de la Verrerie, 47230 Vianne Vianne 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 06 71 91 61 47 http://www.verrerie-de-vianne.fr Musée du verre soufflé bouche de la Verrerie de Vianne, Verrerie qui fut la plus grande Verrerie de Verre soufflé d’Europe ! Sortie autoroute Damazan ou Agen, Canal du midi par la Baise, Gare d’Aiguillon ou Port Sainte Marie.

