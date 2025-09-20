Visite guidée ou libre d’un château fortifié, se dressant entre la Charente et le Périgord Château de Villebois-Lavalette Villebois-Lavalette

Tarif : 3 € adulte visite guidée. Gratuit -12 ans. Durée : 50 min. 1,50 € adulte visite libre. Gratuit -12 ans. Durée : 40 min. Départ toutes les 30 min. Sur inscription.

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez découvrir le château de Villebois-Lavalette, lors d’une visite guidé ou libre. Il s’agit d’ une véritable citadelle qui surplombe le village de Villebois-Lavalette. Entouré d’une forteresse rythmée de sept tours, il se dresse entre la Charente et le Périgord.

Château de Villebois-Lavalette 2 Rue de Navailles, 16320 Villebois-Lavalette, France Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine 0687700578 https://www.chateaudevilleboislavalette.com [{« type »: « email », « value »: « infochateaupatrimoinevillebois@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 87 70 05 78 »}] Place-forte existant déjà au VIIIe siècle. En 1142, construction de l’actuelle chapelle romane à deux étages. Agrandissement de l’enceinte du château au début du XIIIe siècle, avec six tours semi-circulaires flanquant les murailles, ainsi que de la chapelle. En 1376, le comte Jean de Berry s’empare de château et en chasse les Anglais. En 1589, l’édifice est libéré des Ligueurs qui l’occupaient. Vers 1597, restauration de la porte à double pont-levis et de la tour de vigie. A cette époque, le château accueille Marie de Médicis et Louis XIII. En 1665, une partie de l’ancienne forteresse est rasée pour permettre la construction d’un logis princier dont subsiste l’aile nord. Les sculptures sont réalisées par Jean Tavate, selon un dessin de Bullet. En 1688, une galerie, aujourd’hui disparue, est ajoutée à l’ensemble. Au XVIIIe siècle, les bâtiments se dégradent. La Convention utilise le château comme prison et magasin à vivres. En 1822, un incendie détruit l’aile droite et le dôme des bâtiments classiques ; seule l’aile gauche est préservée.

L’ensemble présente une enceinte flanquée du XIIIe siècle avec un portail d’entrée fortifié au XVIIe et surmonté de mâchicoulis. Cette porte ouvre sur la basse-cour dominée à l’ouest par la terrasse du logis et fermée à l’est par une courtine flanquée d’une tour quadrangulaire, desservis par un escalier en vis en œuvre. Contre l’enceinte s’appuie la maison du gardien. Au nord, la basse cour est fermée par la chapelle romane. L’enceinte médiévale est flanquée de sept tours demi-circulaires au premier niveau voûté en cul-de-four. Au nord, deux tours doivent correspondre à un ancien châtelet d’entrée. Le chemin de ronde conserve, sur une petite portion, son crénelage d’origine. Le logis du XVIIe siècle présentait un corps central surmonté d’un dôme majestueux accosté de deux ailes semblables.

