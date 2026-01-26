Visite guidée PAH Il était une ville Angoulême cour intérieure de l’hôtel de ville Angoulême
Visite guidée PAH Il était une ville Angoulême mercredi 11 février 2026.
cour intérieure de l'hôtel de ville Place de l'hôtel de ville Angoulême Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-02-11 10:30:00
fin : 2026-02-18 12:00:00
2026-02-11 2026-02-18
Balade familiale en compagnie d’un guide-conférencier pour découvrir en s’amusant la ville d’Angoulême et ses secrets.
cour intérieure de l'hôtel de ville Place de l'hôtel de ville Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine
Family outing in the company of a guide to discover Angoulême and its secrets.
