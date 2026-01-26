Visite guidée PAH Il était une ville Angoulême cour intérieure de l’hôtel de ville Angoulême

cour intérieure de l’hôtel de ville Place de l’hôtel de ville Angoulême Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 10:30:00
fin : 2026-02-18 12:00:00

Date(s) :
2026-02-11 2026-02-18

Balade familiale en compagnie d’un guide-conférencier pour découvrir en s’amusant la ville d’Angoulême et ses secrets.
cour intérieure de l’hôtel de ville Place de l’hôtel de ville Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 07 20 48  pah@grandangouleme.fr

English :

Family outing in the company of a guide to discover Angoulême and its secrets.

