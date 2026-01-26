Visite guidée PAH Il était une ville Angoulême cour intérieure de l’hôtel de ville Angoulême

Visite guidée PAH Il était une ville Angoulême

cour intérieure de l’hôtel de ville Place de l’hôtel de ville Angoulême Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 10:30:00

fin : 2026-02-18 12:00:00

Date(s) :

2026-02-11 2026-02-18

Balade familiale en compagnie d’un guide-conférencier pour découvrir en s’amusant la ville d’Angoulême et ses secrets.

.

cour intérieure de l’hôtel de ville Place de l’hôtel de ville Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 07 20 48 pah@grandangouleme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Family outing in the company of a guide to discover Angoulême and its secrets.

L’événement Visite guidée PAH Il était une ville Angoulême Angoulême a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême