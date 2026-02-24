Visite guidée PAH Sur les pas de Pierre Albert-Birot Chapelle du Lycée Guez-de-Balzac Angoulême

Visite guidée PAH Sur les pas de Pierre Albert-Birot

Chapelle du Lycée Guez-de-Balzac Angle rues Turgot et de Beaulieu Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 17:00:00

fin : 2026-04-29 20:00:00

Date(s) :

2026-04-29

Venez assister à une visite guidée sur les pas de Pierre Albert-Birot (peintre, sculpteur, poète et homme de théâtre né à Angoulême). Ses maisons d’enfance, ses humanités au lycée Guez-de-Balzac, ses oeuvres… Voici une déambulation originale !

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Chapelle du Lycée Guez-de-Balzac Angle rues Turgot et de Beaulieu Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 07 20 48 pah@grandangouleme.fr

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English :

Join us for a guided tour in the footsteps of Pierre Albert-Birot (Angoulême-born painter, sculptor, poet and actor). His childhood homes, his humanities studies at the Lycée Guez-de-Balzac, his works… Here’s an original stroll!

L’événement Visite guidée PAH Sur les pas de Pierre Albert-Birot Angoulême a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême