Visite guidée Palais de Justice – Bâtiment C Chartres

Visite guidée Samedi 20 septembre, 10h00, 11h30, 14h00, 15h00 Palais de Justice – Bâtiment C Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Visite guidée du palais de Justice de Chartres, en particulier des deux bâtiments historiques l’un situé rue du Cardinal Pie premier tribunal civil après la révolution, l’autre situé rue Saint-Jacques premier tribunal criminel.

Palais de Justice – Bâtiment C 11 rue du Cardinal-Pie 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire Le palais de Justice de Chartres est réparti sur deux bâtiments monuments historiques.

Le tribunal a d’abord occupé l’ancien séminaire 11 rue du Cardinal-Pie. Le bâtiment principal fut construit selon des plans dessinés en 1722, mais achevé seulement en 1735. Quant à la chapelle, elle fut construite en 1772 et 1773. Ce bâtiment devenu tribunal criminel en 1793 a été le siège des archives départementales jusqu’en 2006 et occupé par des services du tribunal aujourd’hui.

Le tribunal est en fait installé depuis 1811 dans la chapelle du couvent des carmélites, dont la façade date de 1668. Son auteur est Gabriel Le Maire, maître maçon de Chartres, qui y aura sa sépulture.

@ministère de la Justice