Visite guidée Palais ducal

Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 14:30:00

fin : 2025-12-23 16:00:00

Date(s) :

2025-12-23 2025-12-30

Réaménagé à la fin des années 80, l’ancien château des seigneurs de Nevers constitue un exemple majeur de l’architecture Renaissance, alliant grandeur et finesse. Après la Révolution, le Palais est transformé en palais de Justice et d’importants travaux sont réalisés pour l’adapter à sa nouvelle fonction.

Puis, sous l’impulsion de Pierre Bérégovoy, il héberge l’Hôtel de Ville de Nevers, où siège encore aujourd’hui le conseil municipal. À travers les siècles, le Palais a conservé sa vocation de lieu de pouvoir, tout en préservant ses mystères et son histoire, témoignant ainsi de son rôle central dans la vie de la ville.

Rendez vous les mardis 23 et 30 décembre à 14h30.

Familles, à partir de 8 ans. Tarif 10€ (tarif plein)/5€ (réduit), sur inscription. Règlement par chèque ou espèces uniquement. Lieu de rendez-vous Palais ducal-Espace patrimoine .

Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 44 60 museedelafaience@ville-nevers.fr

