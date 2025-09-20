Visite guidée : palais en chantier ! Palais des Comtes de Poitou – Ducs d’Aquitaine Poitiers

Visite guidée : palais en chantier ! 20 et 21 septembre Palais des Comtes de Poitou – Ducs d’Aquitaine Vienne

Gratuit. Inscription sur place le jour même.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T12:30:00 – 2025-09-20T13:15:00

Fin : 2025-09-21T18:15:00 – 2025-09-21T19:00:00

️ Le Palais de Poitiers : un futur en chantier

Demeure seigneuriale, puis siège de la Justice, le Palais de Poitiers a traversé les siècles.

En 2019, il ouvre un nouveau chapitre de son histoire, marqué en 2024 par le lancement d’un grand chantier de réhabilitation.

Le temps d’une visite flash, découvrez les enjeux, les objectifs et le futur du projet qui transformera ce lieu emblématique.

Visite traduite en Langue des Signes Française (LSF)

Le Samedi 20 septembre à 15h30

Palais des Comtes de Poitou – Ducs d'Aquitaine 1 place Alphonse Lepetit, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine Bienvenue au Palais de Poitiers ! Edifice emblématique de Poitiers, le Palais constitue l'un des plus remarquables ensembles d'architecture civile médiévale en France. Au fil des siècles, le Palais s'est transformé et permet aujourd'hui la lecture de toute l'Histoire de Poitiers, depuis l'époque gallo-romaine jusqu'au 20e siècle. Au-delà d'un monument à visiter, cet édifice fait aujourd'hui l'objet d'une réhabilitation, et reste ouvert au public pendant cette période de transition. Arrêt de bus « Place Lepetit » : lignes 1, 3, 11, 12, 15, 16, 17 et D

Se garer : parkings Carnot ou TAP

© Éloïse Picquet-Billaudeau