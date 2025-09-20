Visite guidée : Palavas durant la Seconde guerre Mondiale Phare de la Méditerranée Palavas-les-Flots

Visite guidée : Palavas durant la Seconde guerre Mondiale Samedi 20 septembre, 09h30 Phare de la Méditerranée Hérault

Gratuit. Réservation obligatoire par téléphone ou en ligne.

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Visite historique – 80ᵉ anniversaire de la Libération

Retrouvez cette visite historique exclusive, spécialement conçue pour rendre hommage au 80ᵉ anniversaire de la Libération.

Partez à la découverte de l’histoire tourmentée de Palavas-les-Flots pendant la Seconde Guerre mondiale et plongez dans le quotidien des Palavasiens sous l’Occupation.

Comment ont-ils vécu la drôle de guerre ?

Comment certains ont-ils participé à la résistance ?

Nos guides lèveront le voile sur des secrets insoupçonnés.

Phare de la Méditerranée Place de la Méditerranée, 34250 Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie 04 67 07 73 34 https://www.ot-palavaslesflots.com/ Sans toucher au cachet si particulier de ce village de pêcheurs, le phare de la Méditerranée fait briller au loin, très loin les lumières de Palavas-les-Flots. Cet ancien château d'eau réhabilité accueille l'office de tourisme & des congrès, des espaces d'expositions et un site panoramique à 360° qui offre une vue inégalable sur le Golfe du Lion, les étangs montpelliérains et l'arrière pays languedocien. Au dernier étage, un restaurant panoramique tournant !

Journées européennes du patrimoine 2025

