Visite guidée Pans de bois ou colombages ? Office de tourisme de l’Auxerrois Auxerre

Visite guidée Pans de bois ou colombages ?

Office de tourisme de l'Auxerrois 7 Place de l'Hôtel de Ville Auxerre Yonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-29 15:00:00

fin : 2025-10-29

2025-10-29

Partez explorer les secrets des maisons à pans de bois d’Auxerre ! Pourquoi tiennent-elles debout sans tomber ? À quoi servaient ces poutres qui semblent à peine tenir ? Et surtout, comment reconnaître une maison bourguignonne d’une alsacienne sans se tromper ? On vous promet des anecdotes rigolotes et une bonne dose d’observation. Alors, enfilez vos lunettes et suivez le guide ! .

Office de tourisme de l’Auxerrois 7 Place de l’Hôtel de Ville Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 52 06 19 info@ot-auxerre.fr

