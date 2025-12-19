Visite guidée par la conservatrice Fondation Fernet-Branca Saint-Louis

Visite guidée par la conservatrice Fondation Fernet-Branca

2 rue du Ballon Saint-Louis Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-11 16:00:00

fin : 2026-01-11 17:00:00

Date(s) :

2026-01-11 2026-02-07

Découvrez l’exposition Structures en dérive à l’occasion des visites guidées menées par Olga Osadtschy, conservatrice de la Fondation Fernet-Branca.

La Fondation Fernet-Branca présente Structures en dérive , une exposition réunissant neuf artistes aux pratiques photographiques et transdisciplinaires. À travers une démarche qui articule investigations documentaires et approches poétiques, les artistes invité·e·s utilisent la photographie comme méthode pour interroger et reconfigurer les structures esthétiques et sociales qui nous entourent, transformant le médium en terrain d’expérimentation. L’exposition propose de considérer la photographie comme moyen d’apprendre à voir le monde toujours autrement un monde en mouvement auquel l’image .

2 rue du Ballon Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 69 10 77 info@fondationfernet-branca.org

