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AGENDA · Uchizy

Visite guidée par la Pastorale du Tourisme de Tournus à la rencontre du culte des saints et des croix dans le village d’Uchizy, Église Saint-Pierre, Uchizy

dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Pierre · Uchizy

Visite guidée par la Pastorale du Tourisme de Tournus à la rencontre du culte des saints et des croix dans le village d’Uchizy, Église Saint-Pierre, Uchizy

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Pierre
Adresse
Place de l’Eglise, 71700 Uchizy, France
Ville
71700 Uchizy
Département
Saône-et-Loire

Visite guidée par la Pastorale du Tourisme de Tournus à la rencontre du culte des saints et des croix dans le village d’Uchizy Dimanche 20 septembre, 14h30 Église Saint-Pierre Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Balade guidée à Uchizy : saints et croix du village !
Rejoignez la Pastorale du Tourisme de Tournus pour une visite insolite :

  • Découverte des saints et des croix qui marquent l’histoire du village.

  • Circuit commenté depuis l’église, suivi d’un temps d’échange dans l’église.

Rendez-vous devant l’église pour une immersion dans le patrimoine spirituel local

Église Saint-Pierre Place de l’Eglise, 71700 Uchizy, France Uchizy 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Balade guidée à Uchizy : saints et croix du village !

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