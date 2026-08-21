Visite guidée par la Pastorale du Tourisme de Tournus à la rencontre du culte des saints et des croix dans le village d’Uchizy, Église Saint-Pierre, Uchizy
dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Pierre · Uchizy
Informations pratiques
Visite guidée par la Pastorale du Tourisme de Tournus à la rencontre du culte des saints et des croix dans le village d’Uchizy Dimanche 20 septembre, 14h30 Église Saint-Pierre Saône-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Balade guidée à Uchizy : saints et croix du village !
Rejoignez la Pastorale du Tourisme de Tournus pour une visite insolite :
Découverte des saints et des croix qui marquent l’histoire du village.
Circuit commenté depuis l’église, suivi d’un temps d’échange dans l’église.
Rendez-vous devant l’église pour une immersion dans le patrimoine spirituel local
Église Saint-Pierre Place de l’Eglise, 71700 Uchizy, France Uchizy 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Balade guidée à Uchizy : saints et croix du village !
© PAH Cluny-Tournus