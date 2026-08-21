Visite guidée par la Pastorale du Tourisme de Tournus à la rencontre du culte des saints et des croix dans le village d’Uchizy, Église Saint-Pierre, Uchizy

Informations pratiques

Visite guidée par la Pastorale du Tourisme de Tournus à la rencontre du culte des saints et des croix dans le village d’Uchizy Dimanche 20 septembre, 14h30 Église Saint-Pierre Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Balade guidée à Uchizy : saints et croix du village !

Rejoignez la Pastorale du Tourisme de Tournus pour une visite insolite :

Découverte des saints et des croix qui marquent l’histoire du village.

Circuit commenté depuis l’église, suivi d’un temps d’échange dans l’église.

Rendez-vous devant l’église pour une immersion dans le patrimoine spirituel local

Église Saint-Pierre Place de l’Eglise, 71700 Uchizy, France Uchizy 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Balade guidée à Uchizy : saints et croix du village !

© PAH Cluny-Tournus