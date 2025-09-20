Visite guidée par l’artiste Didier Lemarchand de l’exposition « Rester sur la réserve » Musée d’art et d’histoire Langres

Visite guidée par l’artiste Didier Lemarchand de l’exposition « Rester sur la réserve » 20 et 21 septembre Musée d’art et d’histoire Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Au cours d’une visite guidée menée par l’artiste lui-même, découvrez, au sein du parcours permanent du musée d’Art et d’Histoire, une exposition du photographe Didier Lemarchand. Celui-ci s’est aventuré dans les réserves des musées de Langres pour offrir un témoignage artistique de l’état révolu de cet espace de conservation des œuvres. À l’heure où les musées de Langres s’apprêtent à inaugurer leurs nouvelles réserves dans la citadelle, cette exposition rappelle le souvenir d’un stockage ancien des collections langroises.

Musée d’art et d’histoire Place du Centenaire, 52200 Langres Langres 52200 Saint-Gilles Haute-Marne Grand Est 03 25 86 86 86 http://musees-langres.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 86 86 86 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil.musees@langres.fr »}] Depuis le XIXᵉ siècle, amateurs éclairés et généreux donateurs ont constitué un exceptionnel fonds d’objets archéologiques, de la Préhistoire à la période gallo-romaine, de sculptures du Moyen Âge et de la Renaissance, d’arts décoratifs (coutellerie, faïences, meubles…), de peintures, de dessins et de gravures du XVIᵉ au XXᵉ siècle, ainsi que de photographies anciennes. Le musée conserve également des collections d’égyptologie, d’ethnologie et d’histoire naturelle.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Musées de Langres